В Югре стартовал «Год памяти и славы»

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:48:09+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова в Покачах стала участником церемонии открытия акции «Капсула времени», посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По информации пресс-службы регионального правительства, мероприятие стало началом «Года памяти и славы» в ХМАО, объявленного президентом в 2020 году.

- Мне очень приятно, что мы вместе с Вами открываем Год памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с одним настроением, одним представлением об этом событии. Все россияне знают об этой дате. И у каждого из нас есть своя доля ответственности в общем деле памяти перед теми, кто не вернулся с боевых полей, перед ветеранами, – поделилась Наталья Комарова.

В течение пяти лет данная «Капсула времени» объедет все муниципалитеты региона.. Планируется, что в 2025 году, к очередной годовщине, губернатор передаст ее в музей природы и человека.

В ходе мероприятия участники представили свои патриотические проекты, реализуемые на территории Покачей. Среди них: «Нет в России такой семьи, где не памятен был свой герой», «Фестиваль инсценированной военной песни «Песни Победы», «Российское движение юных патриотов».

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ИСТОЧНИК KP.RU