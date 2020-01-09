Мошенники обманули пенсионерку из Белоярского района

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:57:43+03:00

Как и всегда всему виной доверчивость

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Аферисты под предлогом защиты денег от несанкционированного списания обманули пенсионерку из Белоярского района. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УМВД Югры.

В дежурную часть полиции обратилась женщина. Она сообщила о том, что неизвестный молодой человек путем обмана украл у нее 85 тысяч рублей.

Пенсионерка уточнила, что днем на ее сотовый позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он убедил ее перевести свои накопление на другой счет.

Отмечается, что женщина, находясь в офисе банка, не обратилась за помощью к специалистам и даже не поинтересовалась, по какой причине может произойти списание денег с ее счета. Свои накопления пенсионерка планировала потратить на отпуск. Она ранее слышала о подобных мошенничествах, видела видеосюжеты, но все равно доверилась мошенникам.

По факту преступления полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU