Пожарные спасли мужчину из огня в Советском

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:29:21+03:00

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Накануне в 20:35 огнеборцы получили сообщение о пожаре в городском поселении Советский. Как сообщили в МЧС ХМАО, звонивший сообщил о дыме из вагона-бытовки в южной промышленной зоне.

К месту происшествия направили подразделения спасательного гарнизона. На момент прибытия дверь и окна в бытовке были открыты, внутри стояло плотное задымление. Пожарные сразу приступили к поиску возможных пострадавших. Но высокая температура не позволила им зайти в помещение.

Несмотря на полное отсутствие видимости, спасатели вскоре проникли в помещение: на полу недалеко от выхода они обнаружили мужчину без сознания. Пострадавшего быстро вынесли на наружу и до прибытия скорой непрерывно оказывали доврачебную помощь. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

Всего на ликвидацию горения потребовалось около 20 минут. На данный момент по факту пожара проводится проверка. Отмечается, что возможной причиной пожара послужили неправильное устройство печи и нарушения ее эксплуатации.

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ИСТОЧНИК KP.RU