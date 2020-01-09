9 Янв. 2020 2020-01-09T12:29:44+03:00

Наказан киберклуб Кондинского района, не ограничивавший доступ к опасным ресурсам Фото: pixabay.com

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В Кондинском районе муниципальное учреждение привлечено к административной ответственности за отсутствие мер по ограничению доступа к запрещенной информации. По данным прокуратуры Югры, районный центр молодежных инициатив «Ориентир» не соблюдал законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию.

Установлено, что на компьютерах киберклуба учреждения имелась возможность доступа к опасным сайтам. В основном незаблокированной была информация экстремистского и порнографического характера.

Юридическое лицо оштрафовано в размере 20 тысяч рублей по статье «Неприменение лицом, организующим доступ в интернет, средств защиты детей от информации, причиняющей вред их развитию».

Прокурор района проследит об устранении нарушений закона, защищающего детей от опасного интернет-контента.

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ИСТОЧНИК KP.RU