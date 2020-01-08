2020-01-08T13:27:26+03:00
Новый год 2020

В Сургуте в Рождество прошли сразу две ёлки главы города

Ребята участвовали в конкурсах, играх и квестах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Управление документационного и информационного обеспечения администрации СургутаФото: Управление документационного и информационного обеспечения администрации Сургута
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Сразу две рождественские ёлки главы Сургута для одарённых ребят прошли в городе вчера, 7 января. На первой ёлке в Сургутской филармонии побывали 200 мальчишек и девчонок в возрасте от трёх до десяти лет, на второй (в Городском культурном центре) поздравления принимали школьники от 11 до 16 лет.

Праздник в Сургутской филармонии включал в себя конкурсы, игры, представление и фотосессию со сказочными персонажами у ёлки, а также подарки. На Рождественской ёлке в Городском культурном центре побывали отличники в области спорта, учёбы, культуры и общественной жизни. Вместе с ребятами на мероприятии побывали их педагоги и наставники. Для ребят также была организована насыщенная конкурсно-игровая программа.

Поздравляя участников мероприятия с праздниками, глава города Вадим Шувалов отметил, что Рождество Христово – это великий и красивый праздник, ведь в этот день всё преображается.

- Я рад приветствовать юных сургутян, которые отличились в тех или иных сферах деятельности. В прошлом году вы достигли хороших результатов в учебе, спорте, побеждали в олимпиадах. Желаю, чтобы и в наступившем году вы были успешны и счастливы, - отметил Вадим Шувалов.

Как сообщили в Управлении документационного и информационного обеспечения администрации Сургута, новогодние ёлки главы города уже стали доброй традицией и проводятся каждый год в Рождество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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