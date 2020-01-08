2020-01-08T11:18:21+03:00
Происшествия

В Югре 7 января зарегистрировано 27 преступлений и почти 2,5 тысячи правонарушений

23 преступления уже раскрыты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Югре 7 января зарегистрировано 27 преступлений и почти 2,5 тысячи правонарушенийВ Югре 7 января зарегистрировано 27 преступлений и почти 2,5 тысячи правонарушенийФото: Татьяна Коркина
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В Югре за прошедшие сутки 7 января зарегистрировано 27 преступлений, из которых 23 уже раскрыто. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в числе совершённых преступлений: причинение тяжких телесных повреждений, мошенничество и кражи. Раскрываемость по горячим следам составила 85%.

Например, в Мегионе полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который из квартиры дома по ул. Пионерской похитил 114 тысяч рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске 22-летний парень похитил в одном из продуктовых магазинов по ул. Мира алкоголь на сумму более 2,5 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

Также за сутки выявлено 2433 правонарушений, из которых почти половина – по линии ГИБДД. Задержаны 22 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. К примеру, в Нижневартовске за управление транспортом в «пьяном» состоянии задержан 35-летний мужчина. Было возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за 7 января раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: три кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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