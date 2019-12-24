2019-12-24T14:18:29+03:00
Общество

Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурам

В праздники энергосистемы испытывают сверхнагрузки
Руслан Савинов
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Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурамСургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурамФото: pixabay.com
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Жилые и социальные объекты Сургута переводят на особый режим электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба сургутских электрических сетей.

Специалисты проводят дополнительные осмотры трансформаторных и распределительных пунктов, тепловых магистралей. Энергетики замеряют уровни напряжения, устраняют нагревы контактных соединений. Жилой фонд и объекты жизнеобеспечения переводят на резервные кабели питания.

В центральной-диспетчерской ожидают рост нагрузки на электросети города в период понижения температуры и первые дни новогодних каникул. На этот период энергетики организуют дополнительное дежурство ремонтных бригад.

Обеспечен запас материалов и топлива на случаи аварийно-восстановительных работ. Распределительная компания обещает бесперебойную передачу электричества и тепла сургутянам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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