СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-19T08:41:29+03:00

В ХМАО введены в эксплуатацию почти два десятка ледовых переправ. Фото МЧС по ХМАО.

К концу году их станет почти сотня

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Инспекторы МЧС в Югре проверили и приняли в эксплуатацию 17 ледовых переправ: 12 межмуниципального назначения и 5 технологического. МЧС по ХМАО отмечает, что на территории округа планируется открыть в общей сложности 90 ледовых переправ.

Все переправы оборудованы дорожными знаками. При нормальной погоде ввести все переправы межмуниципального значения подрядчики планируют до 25 декабря 2019 года.

МЧС по ХМАО напоминает, что во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы следует выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, отстегнув ремни безопасности. Также на переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять и заправляться.

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ИСТОЧНИК KP.RU