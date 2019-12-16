2019-12-16T06:31:15+03:00
Общество

Патриотический центр «Воинская доблесть» открылся в Сургуте

Он поможет молодому поколению увидеть историю «вживую»
Руслан Савинов
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Патриотический центр «Воинская доблесть» открылся в Сургуте. Фото администрации города.Патриотический центр «Воинская доблесть» открылся в Сургуте. Фото администрации города.
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Новый центре патриотического воспитания распахнул свои двери в Сургуте. Он заработал на базе организации спецподготовки «Сибирский легион». Посетители могут увидеть личные вещи участников локальных войн и вооруженных конфликтов двадцатого века на экспозиции «Воинская доблесть». Всего более 1000 экспонатов.

Площадь нового центра – около 300 квадратных метров. Он будет работать по двум направлениям: военно-патриотическому и историко-культурному. Экспонаты выставки организаторы намерены обновлять к памятным датам.

Администрация Сургута отмечает, что на выставке представлены личные вещи сургутян - участников войн в Афганистане, Вьетнаме и Чечне, гражданских войн в Анголе, Лаосе, Сирии. Вниманию посетителей также представлен раздел, посвященный контртеррористическим операциям.

- Мы хотим показать историю вживую. Дети смогут потрогать экспонаты своими руками. Планируем, что к нам на выставку будут приходить школьники. Уже запланирована первая экскурсия, – рассказал директор центра специальной подготовки «Сибирский легион» Андрей Сенин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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