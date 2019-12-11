Здоровье малочисленных народов севера на особом контроле в ХМАО
Здоровье коренных малочисленных народов севера стоит на особом контроле в медицинских учреждениях. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
Каждый из местных жителей один раз в год проходит диспансеризацию. В декабре врачи сургутской городской клинической поликлиники №3 провели день открытых дверей для северян.
- Это сделано для того, чтобы как можно раньше выявить предрасположенность к возникновению заболеваний, своевременно назначить лечение и рассказать о профилактических мероприятиях, – подчеркнул главврач поликлиники Дмитрий Гуз.
Все приглашенные прошли осмотр и консультации узких специалистов, ультразвуковое обследование, клинические и биохимические исследования. Кроме того, каждому рекомендовано проведение профилактических прививок от инфекций.
На территории обслуживания поликлиники проживает около полусотни представителей коренных народов. Пациенты поблагодарили персонал за мероприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU