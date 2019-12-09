В Няганской городской поликлинике завершились ремонтные работы

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-09T18:04:00+03:00

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В Нягани закончили ремонтные работы по модернизации профильных кабинетов Няганской городской поликлиники. Помещения хирургического профиля, которые раньше располагались на третьем этаже головного здания, переведены на первый. Врачи-хирурги и медицинские сестры перевязочных кабинетов уже начали принимать пациентов в новых кабинетах. Это, в первую очередь, важно для людей из числа маломобильных групп населения и тех няганцев, которые временно ограничены в передвижения.

Мероприятия в рамках реализации национально проекта «Здравоохранение» в лечебно-профилактическом учреждении продолжаются. Все они направленные на повышение доступности медицинских услуг и комфортного пребывания граждан в поликлинике. По словам главного врача Ильмира Заманова, все нововведения разрабатываются и реализуются с учетом пожеланий жителей города, поступающих в учреждение, включая обращения из социальных сетей.

- Сделать медицинскую помощь еще более доступной для людей – приоритетная задача для коллектива. Сегодня специалисты учреждения прилагают максимум усилий, чтобы поход в поликлинику запомнился пациентам высоким качеством оказанной услуги и комфортными условиями ожидания последней, -подчеркнул он.