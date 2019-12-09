СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-09T13:41:37+03:00

В ряде районов округа перевыполнен план по вводу жилья Фото: pixabay.com

В текущем году построено 482 тысячи квадратных метров жилплощади в ХМАО

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Участники заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики обсудили ход реализации госпрограмм автономного округа. В числе региональных проектов, направленных на достижение результатов нацпроектов: исполнение планов по вводу жилья муниципалитетами.

- По большинству показателей значения соответствуют плановым, - подчеркнул первый замглавы региона Геннадий Бухтин

- Нацпроектами предусмотрено 86 показателей. По итогам 11 месяцев 2019 года 15 показателей нацпроектов достигли и превысили плановые значения, оценка достижения 71 показателя запланирована по итогам года, - сказал директор департамента экономразвития замгубернатора Югры Николай Милькис.

Ввод жилья на 1 декабря составил 482 тысячи квадратных метров, из них в индивидуальном жилищном строительстве – 122 тысячи квадратных метров.

- Ввод осуществляется по графику. Перевыполнен план в Советском, Октябрьском районах, городах Радужный, Покачи, Нягань, - отметил Бухтин.

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ИСТОЧНИК KP.RU