2019-12-09T10:26:36+03:00
Происшествия

Нефтеюганская предпринимательница скрыла от налоговой почти двести миллионов рублей

Налоги уже возмещены, но коммерсантку ждет суд
Руслан Савинов
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Нефтеюганская предпринимательница скрыла от налоговой почти двести миллионов рублей. Фото прокуратуры ХМАО.Нефтеюганская предпринимательница скрыла от налоговой почти двести миллионов рублей. Фото прокуратуры ХМАО.
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Предпринимательница в Нефтеюганске обвиняется по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере».

По данным прокуратуры ХМАО, обвиняемая в 2014-2016 годы вносила в налоговую декларацию ложные сведения об оказании сторонними организациями транспортных услуг ее предприятию, а также фальсифицировала еще ряд документов.

Злоумышленница занизила сумму НДС и уклонилась от уплаты 190 миллионов рублей.

Неуплаченные налоги возмещены в бюджет государства в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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