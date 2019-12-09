СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-09T10:17:06+03:00

Активисты провели одиночный пикет в Сургуте и заявили о предстоящей голодовке. Фото с сайта «Siapress.ru»

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В Сургуте общественники провели одиночный пикет у здания администрации города.

В рамках пикета активисты движения «Сургут для детей» предупредили местные и окружные власти о готовящейся голодовке, которую они готовы начать, если чиновники не найдут решения их проблем.

Как сообщает новостной портал «Siapress.ru», югорчане, взявшие квартиры в ипотеку, должны были получить субсидии на детей. Но в итоге их исключили из программы как достигших «предельного возраста», то есть 36 лет. Также некоторые семьи теперь должны еще и вернуть уже полученные компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU