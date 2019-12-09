2019-12-09T06:13:08+03:00
Общество

Роспотребнадзор ХМАО напомнил, как выбрать настоящую шубу, а не подделку

В этом поможет приложение «Честный знак»
Руслан Савинов
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Роспотребнадзор ХМАО напомнил, как выбрать настоящую шубу, а не подделкуРоспотребнадзор ХМАО напомнил, как выбрать настоящую шубу, а не подделкуФото: pixabay.com
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Роспотребнадзор ХМАО в разгар зимнего сезона напомнил, что на настоящем меховом изделии должна быть особая товарная маркировка. Продавцы вешают на шубы контрольные знаки или проверяют их наличие, когда получают товар.

Контрольный знак – это вшитая метка - чип. На знаке есть уникальный номер, информация о мехе и QR-код, для проверки подлинности через телефон. Знак нельзя подделать, а если попытаться снять его с шубы, он испортится.

Для получения информации о шубе необходимо скачать приложение «Честный знак» в каталоге приложений телефона.

Роспотребнадзор ХМАО отмечает, что в случае выявления немаркированной вещи, можно обратиться в их ведомство с соответствующим заявлением. Обращения можно подать как лично, так и через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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