Роспотребнадзор ХМАО напомнил, как выбрать настоящую шубу, а не подделку
Роспотребнадзор ХМАО в разгар зимнего сезона напомнил, что на настоящем меховом изделии должна быть особая товарная маркировка. Продавцы вешают на шубы контрольные знаки или проверяют их наличие, когда получают товар.
Контрольный знак – это вшитая метка - чип. На знаке есть уникальный номер, информация о мехе и QR-код, для проверки подлинности через телефон. Знак нельзя подделать, а если попытаться снять его с шубы, он испортится.
Для получения информации о шубе необходимо скачать приложение «Честный знак» в каталоге приложений телефона.
Роспотребнадзор ХМАО отмечает, что в случае выявления немаркированной вещи, можно обратиться в их ведомство с соответствующим заявлением. Обращения можно подать как лично, так и через интернет.
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ИСТОЧНИК KP.RU