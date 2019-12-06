СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-06T15:07:43+03:00

Когалымчане шумят и платят за это штрафы Фото: pixabay.com

За ноябрь они нашумели на 21 тысячу рублей

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За прошедший ноябрь административная комиссии Когалыма рассмотрела 17 протоколов о нарушении тишины.

Администрация Когалыма отмечает, что по результатам рассмотрения протоколов комиссия назначила административное наказание в виде штрафов на общую сумму в 21 тысячу рублей.

Так, горожанам, которые шумят после 22:00 и мешают отдыхать соседям, придется заплатить штраф в размере от 500 рублей до 2000 рублей. За повторное нарушение до 5000 руб.

Владельцы разукомплектованных транспортных средств понесут наказание в виде штрафа от 500 рублей до 2500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU