Югорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда Мороза

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-06T14:18:52+03:00

Тем временем родители детей могут проконсультироваться со специалистами ведомства по интересующим вопросам

Изменить размер текста: A A

В общественных приемных Роспотребнадзора с 6 по 25 декабря юные жители региона могут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу.

Пока взрослые будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора ХМАО в общественных приемных, дети могут собственноручно написать письмо покровителю Нового года. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу России в Великий Устюг в Вологодской области.

В окружной столице письма детей принимаются по адресу улица Рознина 72, кабинет 125.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU