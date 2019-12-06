2019-12-06T14:18:52+03:00
Общество

Югорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда Мороза

Тем временем родители детей могут проконсультироваться со специалистами ведомства по интересующим вопросам
Руслан Савинов
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Югорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда МорозаЮгорский Роспотребнадзор принимает письма юных жителей для Деда МорозаФото: pixabay.com
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В общественных приемных Роспотребнадзора с 6 по 25 декабря юные жители региона могут написать и отправить письмо с заветными желаниями Деду Морозу.

Пока взрослые будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора ХМАО в общественных приемных, дети могут собственноручно написать письмо покровителю Нового года. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу России в Великий Устюг в Вологодской области.

В окружной столице письма детей принимаются по адресу улица Рознина 72, кабинет 125.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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