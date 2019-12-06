Более 630 урайцев проверили свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-06T13:31:21+03:00

Есть два способа проверки: анализ слюны или крови

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Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, завершились в Урае. В течение минувшей недели специалисты городской клинической больницы проводили в школах и различных учреждениях города встречи, тренинги и круглые столы на тему профилактики ВИЧ-инфекции.

Администрация Урая отмечает, что каждый желающий мог проверить свой статус двумя способами: по слюне либо сдав анализ крови. В общей сложности за неделю более 630 горожан узнали свой ВИЧ-статус.

В поликлиниках демонстрировались актуальные видеосюжеты об инфекции, раздавались брошюры и памятки. Волонтеры раздавали красные ленточки прохожим на улицах Урая.

Специалисты больницы напоминают, что задать вопросы о вирусе иммунодефицита или получить консультацию психолога можно по телефону доверия: 8 (34676) 90542, 89088901542 (с понедельника по пятницу, с 08.00 до 16.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU