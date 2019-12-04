Бухгалтера из Нижневартовска будут судить за мошенничество
Прокуратура Нижневартовска обвиняет вартовчанку в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, злоумышленница работала главным бухгалтером. С сентября 2013 года по август 2015 года она изготовила фиктивные авансовые отчеты и платежные поручения на оплату проездов в отпуск и командировку.
С помощью этих документов обвиняемая похитила с расчетного счета предприятия е более 100 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU