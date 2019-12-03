Сургутский район станет самым читающим в регионе

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-03T15:29:33+03:00

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Администрация Сургутского района утвердила план по реализации Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО до 2025 года. Согласно документу, во всех поселениях пройдёт масса мероприятий для самой различной читательской аудитории.

Для самых юных жителей района проведут акцию «Подрастаю с книжкой я», «Расти с книжкой, малыш», будут сформированы библиотеки в дошкольных учреждениях.

Школьники примут участие в «Неделе детской книги», чемпионате по чтению вслух, акции «Читаем детям о войне», Пушкинском дне России.

Кроме того, запланированы проекты по поддержке и развитию чтения среди мигрантов, организация рекламы чтения в общественных местах.

По данным «Вестника» Сургутского района, принятый документ позволить добиться звания «Самый читающий муниципалитет Югры», а вместе с ним и «Самый читающий регион страны».

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ИСТОЧНИК KP.RU