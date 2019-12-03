2019-12-03T11:06:29+03:00
Общество

Следж-хоккейная команда «Мамонтята Югры» преуспела в Сочи

Они одержали серию оглушительных побед
Руслан Савинов
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Следж-хоккейная команда «Мамонтята Югры» преуспела в Сочи. Фото департамента физической культуры и спорта ХМАО.Следж-хоккейная команда «Мамонтята Югры» преуспела в Сочи. Фото департамента физической культуры и спорта ХМАО.
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«Мамонтята Югры» окружного Центра адаптивного спорта успешно выступили на Фестивале детской следж-хоккейной лиги в Сочи.

По информации департамента физической культуры и спорта ХМАО, юные спортсмены отыграли два матча. Первый с командой из Уфы со счетом 8:2. Второй - со сборной Нижнего Новгорода, обыграв с результатом 13:4. Второй матч прошёл с равным результатом - 3:3.

Закончилась игра с перевесом в 9 очков в пользу «Мамонтят». Все шайбы забил игрок Егор Зайцев. Ведущие трансляций игр уже окрестили его безусловным лидером команды

- Поздравляю наших юных спортсменов и их тренеров с победами. Меньше года прошло с момента запуска программы физкультурно-оздоровительной направленности «Наши сани едут сами», но за это время достигнуты невероятные результаты, - говорит директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.

Увидеть еще раз игру нашей команды можно по ссылке.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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