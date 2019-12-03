СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-03T09:02:35+03:00

Микрофинансовая организация в Нижневартовске оштрафована за давление на должницу Фото: pixabay.com

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Служба судебных приставов Югры решила проблему жительницы Нижневартовска с просроченными долгами, которую терроризировала микрофинансовая организация. На женщину оказывали психологическое давление, вводили в заблуждение, донимали звонками её работодателя.

По информации УФССП по ХМАО, в феврале 2019 года вартовчанка оформила договор микрозайма в микрофинансовой компании «МигКредит». Кредитор нарушил её права, обязав подписать согласие на взаимодействие с третьими лицами по вопросам задолженности.

За нарушение законов о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности ООО «Мигкредит» оштрафовано на 20 000 рублей Нижневартовским районным судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU