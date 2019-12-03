В Белоярском районе определят новые подходы к развитию предпринимательства
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоится стратегическая сессия по выработке идей и решений с учётом районной специфики. Сессия пройдёт в течение 3 дней, с 3 по 5 декабря.
Участниками станут представители органов власти, организации поддержки бизнеса и предприниматели. Все вместе они определят будущее предпринимательства в Белоярском районе.
Работа сессии будет проходить в тематических группах: развитие человеческого капитала, промышленный, туристический и экспортный потенциал, качество жизни и городской среды.
В ходе мероприятия участники определят стоп-факторы развития деловой инициативы в районе и потенциальные точки роста, а также выработают конкретные действия и проекты.
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ИСТОЧНИК KP.RU