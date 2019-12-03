2019-12-03T07:55:58+03:00
Общество

Более 40 команд посоревнуются за кубок главы Сургута по интеллектуальным играм

Турнир пройдёт 7 декабря
Руслан Савинов
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Более 40 команд посоревнуются за кубок главы Сургута по интеллектуальным играм. Фото сообщества "Вконтакте" "Центр гражданских и социальных инициатив Югры"Более 40 команд посоревнуются за кубок главы Сургута по интеллектуальным играм. Фото сообщества "Вконтакте" "Центр гражданских и социальных инициатив Югры"
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В субботу, 7 декабря 2019 года, состоится второй этап открытого кубка главы Сургута по интеллектуальным играм – «Новогодний турнир». Более 40 команд будут состязаться в интеллектуальных играх: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Мультииграх».

Центр гражданских и социальных инициатив Югры напоминает, что турнир кубка главы Сургута состоит из четырех блоков, в каждом из которых лучшие десять команд в своем зачете зарабатывают очки.

По сумме заработанных очков в апреле 2020 года выявятся чемпионы среди обычных сборных, студенческих команд и коллективов корпоративного зачета, а также абсолютный чемпион сезона. Все они получат награды из рук главы Сургута Вадима Шувалова.

Помимо этого, лучшие команды получат право представить Сургут на главном турнире всего сезона – кубке губернатора Югры, который пройдет в мае 2020 года.

Заявки на участие можно оставлять до 4 декабря в сообществе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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