Британцы назвали Альфа-Банк лучшим российским банком

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-02T17:49:13+03:00

Ежемесячник The Banker присудил Альфа-Банку премию «Bank of the Year in Russia 2019»

Издание группы Financial Times, международный ежемесячник The Banker присудил Альфа-Банку премию «Bank of the Year in Russia 2019». Банком года в России Альфа-Банк стал в результате запуска цифровых сервисов, эффективной реализации стратегических планов и финансового роста.

Эксперты британского журнала оценили элементы цифровой модернизации банковских услуг, которые применяет Альфа-Банк. Высоких оценок удостоился сервис для мобильных телефонов «Альфа-Мобайл», мгновенное изготовление карточек, счет для всей семьи, к которому можно привязывать расчетные счета четырех близких людей, также IT-продукты для клиентов, оформивших в банке ипотеку, и виртуальные сервисы оплаты для бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства. Отдельного упоминания специалистов заслужила услуга подтверждения банковских операций с помощью оттиска пальцев рук.

Как пишут novosivolgograda.ru, одним из ключевых в оценке эффективности банка стал показатель его финансовой устойчивости. Аналитики исследовали статистику 2018 года, в этот период достаточность капитала первого уровня в Альфа-Банке увеличилась на более чем 13% и превысила 7 млрд долларов. Активы продемонстрировали рост на 5,5% до 47,2 млрд долларов, рентабельность капитала — 19,5%, а операционная эффективность — более 39%.

- Присуждение этой награды Альфа-Банку демонстрирует наши лидерские качества на российском рынке, — говорит главный управляющий руководитель Альфа-Банка Владимир Верхошинский. — Мы стремимся сочетать в своих продукта и услугах преимущества физического и цифрового банка и являемся, пожалуй, самым phygital-банком страны. Неслучайно у нас стремительный рост клиентов, только за год их стало на миллион больше.

Также Владимир Верхошинский подчеркнул, что приложение для смартфонов «Альфа-Мобайл» оценено на максимальный балл среди пользователей AppStore по всему миру, выпуск пластиковой карты через этот сервис потребует лишь пары секунд времени клиентов.

Верхошинский напомнил, что Альфа-Банк десять лет назад стал первым кредитным учреждением в РФ, запустившим мобильные и интернет-сервисы для своих клиентов. Сегодня он оказывается впереди всех по развитию phygital-сети. За комплекс этих достижений и была присвоена премия The Banker.

Английский журнал входит в группу Financial Times и имеет 93-летнюю историю как эксперт в международном финансовом рынке. Премия The Banker присуждается каждый год лучшим компаниям этой сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU