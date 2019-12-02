Более полутысячи жителей окружной столицы приняли участие в формировании городского бюджета

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-02T15:07:57+03:00

В этом им помог сервис «Интерактивный бюджет для граждан»

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Более 500 жителей Ханты-Мансийска приняли участие в формировании бюджета города и направили 21 инициативу с помощью сервиса «Интерактивный бюджет для граждан».

Администрация Ханты-Мансийска напоминает, что с лета 2019 года начал свою работу сервис «Интерактивный бюджет для граждан». Войти в него граждане могут с сайта администрации окружной столицы. В сервисе можно ознакомиться в доступной форме с информацией о бюджете и дать свои предложения по увеличению или сокращению тех или иных расходов. Каждый житель может предложить свой вариант бюджета и узнать последствия вносимых им изменений.

До 16 декабря 2019 года жители Ханты-Мансийска с помощью «Интерактивного бюджета для граждан» смогут принять участие в обсуждении проекта бюджета на следующий год Для этого нужно пройти по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU