В Мегионе задержали похитителей нефти

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-02T11:15:06+03:00

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Полицейские ОМВД России по городу Мегиону совместно с сотрудниками ФСБ задержали троих подозреваемых в хищении нефтепродуктов.

Путем несанкционированного подключения к нефтепроводу в пригороде Мегиона они откачивали нефть, которую хранили неподалеку на бывшей заправочной базе.

Похищенное преступники закачивали в специальный транспорт и по фальшивым документам перевозили для дальнейшей продажи.

Трое подозреваемых мужчин задержаны. УМВД по ХМАО отмечает, что двое из злоумышленников ранее уже были судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По ней сулит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/747245" frameborder="0"></iframe> Кража нефти в Югре попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU