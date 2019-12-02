2019-12-02T11:15:06+03:00
Происшествия

В Мегионе задержали похитителей нефти

Ущерб составил свыше миллиона рублей
Руслан Савинов
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В Мегионе задержали похитителей нефтиВ Мегионе задержали похитителей нефтиФото: pixabay.com
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Полицейские ОМВД России по городу Мегиону совместно с сотрудниками ФСБ задержали троих подозреваемых в хищении нефтепродуктов.

Путем несанкционированного подключения к нефтепроводу в пригороде Мегиона они откачивали нефть, которую хранили неподалеку на бывшей заправочной базе.

Похищенное преступники закачивали в специальный транспорт и по фальшивым документам перевозили для дальнейшей продажи.

Трое подозреваемых мужчин задержаны. УМВД по ХМАО отмечает, что двое из злоумышленников ранее уже были судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По ней сулит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Кража нефти в Югре попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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