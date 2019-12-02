По горячим следам полиция Сургута задержала подозреваемого в разбое

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-02T10:32:04+03:00

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет

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По горячим следам полицейские Сургута задержали подозреваемого в разбое 18-летнего местного жителя.

Накануне ночью в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от фармацевта о том, что в аптеку пытался ворваться неизвестный.

Злоумышленник в маске угрожал похожим на пистолет предметом и требовал отдать деньги через окошко в двери. Однако, фармацевт оказал сопротивление и оттолкнул дверь, в результате чего преступник выронил пистолет и сбежал.

Полицейские задержали беглеца. Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Он не имел работы и с помощью ограбления пытался поправить свое финансовое положение.

По данным УМВД по ХМАО, в отношении арестованного подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU