По горячим следам полиция Сургута задержала подозреваемого в разбое
По горячим следам полицейские Сургута задержали подозреваемого в разбое 18-летнего местного жителя.
Накануне ночью в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от фармацевта о том, что в аптеку пытался ворваться неизвестный.
Злоумышленник в маске угрожал похожим на пистолет предметом и требовал отдать деньги через окошко в двери. Однако, фармацевт оказал сопротивление и оттолкнул дверь, в результате чего преступник выронил пистолет и сбежал.
Полицейские задержали беглеца. Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Он не имел работы и с помощью ограбления пытался поправить свое финансовое положение.
По данным УМВД по ХМАО, в отношении арестованного подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU