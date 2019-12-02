2019-12-02T10:32:04+03:00
Происшествия

По горячим следам полиция Сургута задержала подозреваемого в разбое

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Руслан Савинов
Поделиться:
По горячим следам полиция Сургута задержала подозреваемого в разбое.По горячим следам полиция Сургута задержала подозреваемого в разбое.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По горячим следам полицейские Сургута задержали подозреваемого в разбое 18-летнего местного жителя.

Накануне ночью в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от фармацевта о том, что в аптеку пытался ворваться неизвестный.

Злоумышленник в маске угрожал похожим на пистолет предметом и требовал отдать деньги через окошко в двери. Однако, фармацевт оказал сопротивление и оттолкнул дверь, в результате чего преступник выронил пистолет и сбежал.

Полицейские задержали беглеца. Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Он не имел работы и с помощью ограбления пытался поправить свое финансовое положение.

По данным УМВД по ХМАО, в отношении арестованного подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Югорска получил по почте часы вместо сигнализации
Скорая помощь Нефтеюганска получила новое оборудование
Полиция Советского района задержала местного жителя за хранение наркотиков
Югра станет одним из организаторов международной конференции в Париже
Глава Сургута призвал публиковать снимки зимнего города с хэштегом #столицаснега
Более ста человек приняли участие в форуме «Когалым – территория равных!»
Прокуратура Пыть-Яха добилась признания недействительными дипломов об образовании замдиректора городского хозяйства
Вартовчане выбирают здоровый образ жизни
Любители зимней рыбалки посоревновались между собой в Малом Атлыме
Бывший сотрудник колонии в Сургуте осуждён за взятку
Пятый адаптивный фэшн-концерт прошёл в окружной столице
Украинец-наркодилер осуждён в Нижневартовске за сбыт наркотиков
Югра вошла в десятку российских регионов по уровню зарплат
В Мегионе задержали похитителей нефти