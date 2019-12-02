2019-12-02T09:44:08+03:00
Происшествия

Мошенники за минувшие выходные опустошили кошельки югорчан на один миллион рублей

Среди пострадавших больше женщин среднего и пожилого возраста
Руслан Савинов
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Мошенники за минувшие выходные опустошили кошельки югорчан на 1 миллион рублейМошенники за минувшие выходные опустошили кошельки югорчан на 1 миллион рублейФото: pixabay.com
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За минувшие дни в Югре произошло 17 случаев мошенничества и краж с банковских карт дистанционно. Общая сумма ущерба более 1 миллиона рублей. Типичное описание пострадавшего: женщина среднего и пожилого возраста.

К примеру, у жительницы Октябрьского района 1955 года рождения злоумышленники похитили 25 тысяч рублей под предлогом покупки жилья. Объявление о продаже жилья женщина публиковала на различных интернет-сайтах: «Барахолка», «Купи-продай», «Подслушано Приобье», «Авито», «ВКонтакте, Одноклассники».

Примерно таким же способом лишилась около 95 тысяч рублей жительница Радужного.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

УМВД по ХМАО призывает югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом и сообщать в ближайший отдел полиции о попытках мошенничества или по телефону 102.

Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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