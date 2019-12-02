2019-12-02T09:36:59+03:00
Экономика

Югорская компания на международной выставке заинтересовала участников своей продукцией

На нефтегазовой выставке во Вьетнаме побывал производитель литиевых батарей из Мегиона
Лидия Шумкова
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Для компании из Мегиона был организован индивидуальный стенд. Фото с сайта export-ugra.ruДля компании из Мегиона был организован индивидуальный стенд. Фото с сайта export-ugra.ru
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Компания «Экохит» из Мегиона уже более 10 лет занимается производством литиевых батарей для телеметрических систем, используемых при добыче нефти. Свою продукцию фирма представила на международной выставке во Вьетнаме, где делегация Югры налаживала контакты в области нефтегазовой промышленности.

Как рассказали в «Центр поддержки экспорта Югры», для компании из Мегиона был организован индивидуальный стенд, и в первый же день мероприятия югорчане провели более 15 встреч с иностранными нефтесервисными компаниями. Директор предприятия Леонид Нестеров отметил высокий интерес к этой продукции, проводя одни за другими переговоры. Всего же выставка длилась три дня и была наполнена насыщенной деловой программой, направленной на развитие экономического, научно-технического, культурного, политического сотрудничества между странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Стоит отметить, что развитие внешнеэкономических связей – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он активно реализуется в Югре при содействии «Центра поддержки экспорта Югры». Причем основными направлениями в развитии внешнеэкономической деятельности являются внешняя торговля и привлечение иностранных инвестиций. Цель – увеличить ассортимент экспортируемых товаров и услуг.

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