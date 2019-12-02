2019-12-02T09:02:01+03:00
Общество

В Лянторе состоялся финал игр КВН Сургутского района

Лянтор взял кубок чемпионов
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В Лянторе состоялся финал игр КВН Сургутского района. Фото "Новости Лянтора"В Лянторе состоялся финал игр КВН Сургутского района. Фото "Новости Лянтора"
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В минувшие выходные в ДК «Нефтяник» прошли финальные игры КВН Сургутского района. Они были посвящены Году театра в России.

По данным сообщества ВКонтакте «Новости Лянтора», программа финала состояла из следующих конкурсов: «Визитная карточка», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

Жюри присудило диплом третьей степени младшей лиги команде «Белые вороны», второй степени - «Рядышком стоящие», а первой степени вместе с кубком КВН - «Баламуты».

Результаты молодёжной лиги: команды «Не такие» и «Вопиющие в кустах-2» разредили первое место. Кубок чемпионов получил Лянтор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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