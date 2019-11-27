СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-27T12:01:47+03:00

Сургутские полицейские задержали интернет-мошенника, который обманул 8 человек. Фото с сайта pixabay.com

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В середине ноября в полицию Сургута обратился 30-летний мужчина и заявил, что пострадал от действий мошенника.

Полицейским сургутянин рассказал, что на одном из сайтов по грузоперевозкам оставил заявку на переправку крупногабаритного груза из Читы в Сургут, на данное объявление ему позвонил мужчина и предложил свои услуги.

Звонивший представился исполнительным директором компании по доставке груза и сообщил, что стоимость услуг тягача равна 60 тысячам рублей. Заявителя устроила цена и он отправил свои данные на указанную электронную почту для заключения договора.

Сургутянин внес 50% предоплату на банковскую карту директора. После чего тот перестал выходить на связь, а груз в Сургут так и не прибыл.

Оперативниками был установлен и задержан 29-летний житель Свердловской области, который ранее был судим за аналогичное преступление.

Злоумышленник пояснил, что он не работал. Нуждаясь в деньгах, в начале октября 2019 года у него возникла идея заработать вышеуказанным способом. Установлено, что от рук мошенника пострадали 8 человек.

В отношении подозреваемого возбуждены 8 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые будут соединены в одно производство. Кроме того, отрабатывается информация о причастности злоумышленника еще к ряду дистанционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU