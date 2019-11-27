2019-11-27T12:01:47+03:00
Происшествия

Сургутские полицейские задержали интернет-мошенника, который обманул 8 человек

Он оказался в Свердловской области
Поделиться:
Сургутские полицейские задержали интернет-мошенника, который обманул 8 человек. Фото с сайта pixabay.comСургутские полицейские задержали интернет-мошенника, который обманул 8 человек. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В середине ноября в полицию Сургута обратился 30-летний мужчина и заявил, что пострадал от действий мошенника.

Полицейским сургутянин рассказал, что на одном из сайтов по грузоперевозкам оставил заявку на переправку крупногабаритного груза из Читы в Сургут, на данное объявление ему позвонил мужчина и предложил свои услуги.

Звонивший представился исполнительным директором компании по доставке груза и сообщил, что стоимость услуг тягача равна 60 тысячам рублей. Заявителя устроила цена и он отправил свои данные на указанную электронную почту для заключения договора.

Сургутянин внес 50% предоплату на банковскую карту директора. После чего тот перестал выходить на связь, а груз в Сургут так и не прибыл.

Оперативниками был установлен и задержан 29-летний житель Свердловской области, который ранее был судим за аналогичное преступление.

Злоумышленник пояснил, что он не работал. Нуждаясь в деньгах, в начале октября 2019 года у него возникла идея заработать вышеуказанным способом. Установлено, что от рук мошенника пострадали 8 человек.

В отношении подозреваемого возбуждены 8 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые будут соединены в одно производство. Кроме того, отрабатывается информация о причастности злоумышленника еще к ряду дистанционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У советчанина полицейские обнаружили 1,5 грамма наркотика
Жителей Радужного синоптики предупреждают о непогоде
Безработный тюменец совершил в Югре кражу оборудования на 800 тысяч рублей
Причиной пожара в общежитии Сургута стала электропроводка
Югорчанке грозит срок за угон автомобиля
В 2020 году в Югре появятся новые межрегиональные авиамаршруты
В Нефтеюганске задержали магазинного вора-меломана
В Югре туристические маршруты свяжут с расписанием авиаперелетов
Таксист из Ханты-Мансийска спас старушку от мошенников
В Нягани возобновилось строительство железнодорожного вокзала
В Сургуте директору получил выговор за трудоустройство некомпетентного родственника
На должность директора департамента соцразвития Югры отобраны пять кандидатов
В Сургуте водитель проскочила на «красный» и врезалась в торговый киоск
Вартовчанин «приютил» в своей квартире 6 иностранцев
Предприниматели из Югры накопили долгов за вывоз мусора на 268 миллионов рублей
Югорчанка обчистила банковский счет соседки на 130 тысяч рублей
Погорельцам из общежития Сургута власти Югры выделили 2,5 млн из резервного фонда
Аферисты прислали по почте югорчанину вместо сигнализации дешевые наручные часы
В Сургуте от улицы Крылова строят новую дорогу
Правительство Югры выделит 4 муниципалитетам округа средства для погашения задолженности за энергоресурсы