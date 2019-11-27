2019-11-27T09:00:23+03:00
Общество

Для предпринимателей из Ханты-Мансийска снизили налоговые ставки на недвижимость

Новую ставку предлагается ввести до 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Для предпринимателей из Ханты-Мансийска снизили налоговые ставки на недвижимость. Фото с сайта pixabay.comДля предпринимателей из Ханты-Мансийска снизили налоговые ставки на недвижимость. Фото с сайта pixabay.com
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В окружном центре установлены новые ставки по налогу на имущество физических лиц. Для объектов недвижимого имущества, используемых в предпринимательской деятельности ставка снижается до 0,5%, а для прочего имущества – 0,3%. Соответствующее решение приняли депутаты Думы города Ханты-Мансийска на внеочередном заседании накануне.

Напомним, ранее по решению Думы города Ханты-Мансийска от 2014 года в отношении указанных объектов, используемых в предпринимательской деятельности в городе действовала двухпроцентная налоговая ставка.

Предложение о снижении ставки на рассмотрение депутатов было вынесено по инициативе главы города Максима Ряшина, из-за обращений предпринимателей Ханты-Мансийска, недовольных уровнем и качеством кадастровой оценки недвижимости.

- Эту ставку предлагается ввести до 2020 года, до того момента, пока мы не проведем полный и детальный анализ налогооблагаемой базы предпринимателей, - выразил мнение руководитель муниципалитета.

Добавим, что в связи с принятием решения Думой города Ханты-Мансийска о снижении налоговой ставки в отношении объектов, включенных в перечень с 2% до 0,5%, а также в отношении прочих объектов с 0,5% до 0,3%, налоговой инспекцией будет проведен перерасчет налога на имущество физических лиц за 2017 и 2018 год.

- Обращаю внимание, что в связи с произведенным перерасчетом срок уплаты налога останется прежним, налоговое уведомление не формируется, то есть налог необходимо уплатить в срок не позднее 2 декабря 2019 года по ранее направленным реквизитам, - подчеркнул руководитель межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №1 по ХМАО-Югре Вадим Симонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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