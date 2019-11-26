Глава Березово отдал в собственность муниципальную квартиру по знакомству

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-26T12:33:47+03:00

Ему грозит до семи лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы городского поселения Березово по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления» завершено.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, обвиняемый превысил свои должностные полномочия, предоставив местному жителю на условиях договора социального найма 4-х комнатную квартиру, которая в дальнейшем была им приватизирована. При этом, знакомый главы и члены его семьи не состояли в списках граждан, нуждающихся в жилье, и не относились к категории малоимущих.

В результате действий экс-главы району причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU