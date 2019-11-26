В Нефтеюганском районе водолазы ищут югорчанку
Югорчанка пропала в Нефтеюганском районе более двух недель назад. За это время спасатели и волонтеры исследовали леса и прибрежную зону, сейчас женщину ищут водолазы.
По данным «Центроспас-Югории», повторные поиски женщины, пропавшей в Нефтеюганском районе, продолжают спасатели из Ханты-Мансийска.
Работы проводятся водолазами учреждения на реке Тундринка. За время поисков водолазным способом обследовано более 14 тысяч квадратных метров водной акватории.
Женщина не найдена, поисковые работы продолжаются.
Ранее поисковики в Советском районе искали 33-летнего мужчину, который ушел из дома поселка Агириш в сторону города Советский. Найти его не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU