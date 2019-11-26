СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-26T10:08:12+03:00

В Нефтеюганском районе водолазы ищут югорчанку. Фото с сайта pixabay.com

Женщина пропала более двух недель назад

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Югорчанка пропала в Нефтеюганском районе более двух недель назад. За это время спасатели и волонтеры исследовали леса и прибрежную зону, сейчас женщину ищут водолазы.

По данным «Центроспас-Югории», повторные поиски женщины, пропавшей в Нефтеюганском районе, продолжают спасатели из Ханты-Мансийска.

Работы проводятся водолазами учреждения на реке Тундринка. За время поисков водолазным способом обследовано более 14 тысяч квадратных метров водной акватории.

Женщина не найдена, поисковые работы продолжаются.

Ранее поисковики в Советском районе искали 33-летнего мужчину, который ушел из дома поселка Агириш в сторону города Советский. Найти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU