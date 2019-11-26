2019-11-26T09:42:14+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за ограбление банка с игрушечным пистолетом осудили мигранта

Он проведет в тюрьме почти 9 лет
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В Нижневартовске за ограбление банка с игрушечным пистолетом осудили мигранта. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске за ограбление банка с игрушечным пистолетом осудили мигранта. Фото с сайта pixabay.com
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В Нижневартовске по статье «Разбой, совершённый в особо крупном размере» осуждён гражданин Узбекистана.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, молодой человек пытался ограбить банк в январе 2019 года.

Он угрожал сотрудникам банка игрушечным пластмассовым пистолетом и требовал отдать деньги. В тот момент в кассе хранились почти 3 миллиона рублей,12,5 тысяч долларов и почти 13 тысяч евро.

Но добраться до денег он не смог, так как сотрудница банка заявила ему об отсутствии доступа в хранилище. После этого он скрылся.

Суд приговорил грабителя-неудачника к 8 годам и 10 месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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