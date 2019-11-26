2019-11-26T10:37:53+03:00
Общество

Сургутянам предлагают проголосовать за парк за Саймой

Сделать это можно на сайте проекта "100 городских лидеров"
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В Сургуте началось голосование за лучшие идеи по благоустройству парка за Саймой. Жителей приглашают поделиться мнением о том, какой должна быть будущая главная городская зона отдыха. Авторов, чьи идеи оценят наибольшее количество горожан, ждут ценные призы.

По данным администрации города Сургут, на сайте проекта «100 городских лидеров» открыто голосование за лучшие идеи благоустройства парка «За Саймой». На выбор уже представлены 20 предложений, поступившие от сургутян. Среди инициатив есть и традиционные пожелания – строительство ледового катка, аттракционов для детей, парковых зон, велодорожек, и самые оригинальные и креативные – создание внутри парка веревочного городка, дизайн-проект архитектурно-пластических форм, оборудование комнаты матери и ребенка, пунктов обогрева, запуск водного такси.

Там же сургутяне могут внести свои предложения по благоустройству парка «За Саймой» любым удобным способом: принимаются тексты, графика, фото, видео. Количество идей не ограничено. Автор, чья идея наберет наибольшее количество голосов, получит планшет Samsung Galaxy Tab.

Голосование за понравившиеся идеи продлится с 19 ноября до первого декабря 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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