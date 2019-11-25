СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-25T15:57:22+03:00

В Сургуте устанавливают новые контейнеры для сбора мусора. Фото с сайта администрации Сургута

Изменить размер текста: A A

До конца ноября в Сургуте оборудуют 133 дополнительные современные контейнерные площадки. На них разместят 330 модульных шкафов закрытого типа для мусора. Первые контейнеры устанавливают по улице Нагорной.

Как рассказали в мэрии Сургута, все контейнерные площадки имеют бетонное основание, ограждение с трех сторон и возможность подъезда специализированной техники. Все баки защищены металлическими стенками.

Конструкция новых мусорных модулей существенно отличается от предыдущих контейнеров. Новые — закрытого типа, это позволит ограничить доступ внутрь контейнеров животным и птицам. Также соблюдены экологические и санитарные нормы и правила.

Контейнерные модули устанавливают сейчас на территориях поселков Кедровый, Снежный и других, а также в городском частном секторе. Окончание работ по установке новых контейнерных модулей запланировано до 30 ноября текущего года.

Они изготовлены из качественных металлоконструкций и при грамотном обслуживании управляющими компаниями могут прослужить до десяти и более лет.

Добавим, что Сургут получил на закупку контейнеров и обустройство площадок почти 20 миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета правительства Югры. Дополнительно 4,5 миллиона рублей профинансировано из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU