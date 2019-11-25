2019-11-25T15:57:22+03:00
Общество

В Сургуте устанавливают новые контейнеры для сбора мусора

Все баки защищены металлическими стенками
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте устанавливают новые контейнеры для сбора мусора. Фото с сайта администрации СургутаВ Сургуте устанавливают новые контейнеры для сбора мусора. Фото с сайта администрации Сургута
Изменить размер текста:

До конца ноября в Сургуте оборудуют 133 дополнительные современные контейнерные площадки. На них разместят 330 модульных шкафов закрытого типа для мусора. Первые контейнеры устанавливают по улице Нагорной.

Как рассказали в мэрии Сургута, все контейнерные площадки имеют бетонное основание, ограждение с трех сторон и возможность подъезда специализированной техники. Все баки защищены металлическими стенками.

Конструкция новых мусорных модулей существенно отличается от предыдущих контейнеров. Новые — закрытого типа, это позволит ограничить доступ внутрь контейнеров животным и птицам. Также соблюдены экологические и санитарные нормы и правила.

Контейнерные модули устанавливают сейчас на территориях поселков Кедровый, Снежный и других, а также в городском частном секторе. Окончание работ по установке новых контейнерных модулей запланировано до 30 ноября текущего года.

Они изготовлены из качественных металлоконструкций и при грамотном обслуживании управляющими компаниями могут прослужить до десяти и более лет.

Добавим, что Сургут получил на закупку контейнеров и обустройство площадок почти 20 миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета правительства Югры. Дополнительно 4,5 миллиона рублей профинансировано из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нягани младший брат зарезал приехавшего погостить родственника
Власти Сургута окажут материальную помощь погорельцам из общежития
Сайт-клон обманул сургутянку на 5 тысяч рублей
В Югре состоится конференция по новой модели авиаперевозок округа
В Сургуте школьницы избивали и вымогали деньги у одноклассницы
В Югре могут принять закон, обязывающий родителей ставить детям прививки
У жителя Когалыма за полумиллионный долг перед банком приставы арестовали автомобиль
В Югре сотрудников исправительных колоний психологи учат управлять временем
Югорчане за минувшие сутки перевели мошенникам 360 тысяч рублей
Погорельцы из общежития Сургута размещены в гостинице «Обь»
Сургутянка предстанет перед судом за подделку алкоголя
При пожаре в общежитии Сургута погиб один человек
В Нягани сотрудник фирмы подписал необходимые акты за снегоход
Югорчанка заняла второе место во всероссийском конкурсе «Святость материнства-2019»
В Югре все больше детей страдают от ожирения
Жители Нягани все чаще заболевают сахарным диабетом
Югорчане в составе сборной России стали чемпионами мира по следж-хоккею
В Ханты-Мансийске стартует форум «Социальный конструктор Югры»
Житель Сургута во время драки откусил мочку уха посетителю кафе
В минувшие выходные в Югре в ДТП погибли 4 человека
В Нягани за антисанитарию закрыты два мясных магазина
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сургуте в 2020 году
Житель Нижневартовска осужден за убийство нового знакомого