2019-11-25T14:43:53+03:00
Происшествия

В Сургуте школьницы избивали и вымогали деньги у одноклассницы

Видео с издевательствами они размещают в соцсетях
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте школьницы избивали и вымогали деньги у одноклассницыВ Сургуте школьницы избивали и вымогали деньги у одноклассницыФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте 15-летняя школьница стала жертвой одноклассниц. Девушки уже дважды избили ее и требуют деньги.

Информация об этом появилась в сургутских пабликах. Мама девочки рассказывает, что ее дочь была избита сверстницами в туалете торгового центра «Сургут Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережной.

По ночам компании девушку стучится в двери к пострадавшей, сыпет угрозы и вымогает деньги. Видео с издевательствами уже появились в соцсетях. На нем школьницу бьют кулагами и ногами и заставляют встать на колени.

Мама девушки уже заявляла в полицию, и, по ее словам, хулиганок забирали в отделение.

Следственный комитет Югры организовал проверку по факту избиения в Сургуте 15-летней школьницы. Будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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