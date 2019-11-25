В Сургуте школьницы избивали и вымогали деньги у одноклассницы
В Сургуте 15-летняя школьница стала жертвой одноклассниц. Девушки уже дважды избили ее и требуют деньги.
Информация об этом появилась в сургутских пабликах. Мама девочки рассказывает, что ее дочь была избита сверстницами в туалете торгового центра «Сургут Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережной.
По ночам компании девушку стучится в двери к пострадавшей, сыпет угрозы и вымогает деньги. Видео с издевательствами уже появились в соцсетях. На нем школьницу бьют кулагами и ногами и заставляют встать на колени.
Мама девушки уже заявляла в полицию, и, по ее словам, хулиганок забирали в отделение.
Следственный комитет Югры организовал проверку по факту избиения в Сургуте 15-летней школьницы. Будут опрошены все участницы конфликта, их родители и очевидцы произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU