2019-11-25T14:32:01+03:00
Общество

В Югре могут принять закон, обязывающий родителей ставить детям прививки

В округе наблюдается антивакционных настроений
Алена Кульмухаметова
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В Югре могут принять закон, обязывающий родителей ставить детям прививкиВ Югре могут принять закон, обязывающий родителей ставить детям прививкиФото: Татьяна Коркина
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Проблема инфекционной безопасности в образовательных учреждениях стала одной из тем расширенного заседания двух тематических площадок ОНФ Югры.

По мнению экспертов, эта проблема требует повышенного внимания, так как рост антивакцинальных настроений в родительском сообществе создает серьезный риск для профилактики опасных инфекционных болезней.

Последствия уже видны. Как пример, карантин школ из-за эпидемий менингита в Сургуте или пневмонии в Ханты-Мансийске.

При этом эксперты отмечают, что существуют вакцины, предупреждающие такие серьезные заболевания.

- Отказ родителей от прививок увеличивает заболеваемость управляемыми инфекциями. Специалисты отмечают: дети стали чаще болеть заболеваниями, которые еще двадцать лет тому назад считались побежденными: корь, коклюш. Поэтому экспертное медицинское сообщество в Югре склоняется в пользу принятия закона об обязательной иммунизации населения по примеру развитых стран. В Австралии и Франции родителям придется оплачивать лечение, если ребенок заболеет инфекцией, от которой они отказались его прививать, – прокомментировала сопредседатель ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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