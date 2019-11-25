В Югре могут принять закон, обязывающий родителей ставить детям прививки
Проблема инфекционной безопасности в образовательных учреждениях стала одной из тем расширенного заседания двух тематических площадок ОНФ Югры.
По мнению экспертов, эта проблема требует повышенного внимания, так как рост антивакцинальных настроений в родительском сообществе создает серьезный риск для профилактики опасных инфекционных болезней.
Последствия уже видны. Как пример, карантин школ из-за эпидемий менингита в Сургуте или пневмонии в Ханты-Мансийске.
При этом эксперты отмечают, что существуют вакцины, предупреждающие такие серьезные заболевания.
- Отказ родителей от прививок увеличивает заболеваемость управляемыми инфекциями. Специалисты отмечают: дети стали чаще болеть заболеваниями, которые еще двадцать лет тому назад считались побежденными: корь, коклюш. Поэтому экспертное медицинское сообщество в Югре склоняется в пользу принятия закона об обязательной иммунизации населения по примеру развитых стран. В Австралии и Франции родителям придется оплачивать лечение, если ребенок заболеет инфекцией, от которой они отказались его прививать, – прокомментировала сопредседатель ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева.
ИСТОЧНИК KP.RU