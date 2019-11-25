Сургутянка предстанет перед судом за подделку алкоголя
Суд решит судьбу местной жительницы, которая подделала алкоголя на сумму более 21 миллиона рублей. Статьи обвинения: «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции» и «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок».
По данным прокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами приобретала немаркированную спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также продукцию с заведомо поддельными акцизными марками.
Затем они реализовывали алкоголь на территории Сургута гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по заниженным ценам.
Изъято более 82 тыс. бутылок и более 200 канистр немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость алкоголя составила более 21 млн. рублей. Правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 13 млн. рублей.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Югре»