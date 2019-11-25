СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-25T12:13:21+03:00

Сургутянка предстанет перед судом за подделку алкоголя Фото: pixabay.com

Стоимость всех партий подделок более 21 миллиона рублей

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Суд решит судьбу местной жительницы, которая подделала алкоголя на сумму более 21 миллиона рублей. Статьи обвинения: «Приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции» и «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок».

По данным прокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами приобретала немаркированную спиртосодержащую алкогольную продукцию, а также продукцию с заведомо поддельными акцизными марками.

Затем они реализовывали алкоголь на территории Сургута гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по заниженным ценам.

Изъято более 82 тыс. бутылок и более 200 канистр немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость алкоголя составила более 21 млн. рублей. Правообладателям товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 13 млн. рублей.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU