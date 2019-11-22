2019-11-22T13:36:51+03:00
Общество

В Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажиров

Они шумели и пили алкоголь
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажировВ Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажировФото: Татьяна Коркина
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Сотрудники Сургутского отдела на транспорте привлекли к административной ответственности четверых пассажиров поезда «Новый УренгойУфа» и еще троих, следовавших в поездах дальнего следования «ОмскНижневартовск», «Оренбург – Новый Уренгой» и «Новый Уренгой – Москва».

Как рассказали в ведомстве, 21 ноября, по прибытии первого поезда, полицейские установили четверых пассажиров, которые в разных вагонах в пути следования пили алкоголь и сильно шумели. Нарушители проживают в разных городах России: Омске, Ноябрьске, Уфе, Мегионе.

Еще троих нарушителей общественного порядка выявили в поездах сообщением «Омск – Нижневартовск», «Оренбург – Новый Уренгой» и «Новый Уренгой – Москва». Так, 45-летний житель Омской области курил в тамбуре. Двое других употребляли в пути следования алкогольные напитки и выражались нецензурной бранью в адрес пассажиров и проводников.

Всем нарушителям было отказано в дальнейшем проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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