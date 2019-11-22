В Пыть-Яхе задержан местный житель с наркотиками
Полицейская акция «Сообщи, где торгуют смертью» помогла выявить наркомана. На улице Тепловский тракт города Пыть-Яха полицейскими был остановлен автомобиль с пассажиром, который имел при себе наркотики.
По данным ОМВД России по городу Пыть-Яху, наркотик был обнаружен у мужчины в кармане куртки. Запрещенное вещество имело вид прозрачного пакетика с кристаллами голубого цвета внутри весом 2 грамма.
Позднее выяснилось, что мужчина приобрёл наркотик для собственного употребления. Задержанный работал слесарем, ране он не судим.
Возбуждено уголовное дело. Горе-слесарь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU