2019-11-22T10:51:40+03:00
Происшествия

В Пыть-Яхе задержан местный житель с наркотиками

На данный момент он под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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Полицейская акция «Сообщи, где торгуют смертью» помогла выявить наркомана. На улице Тепловский тракт города Пыть-Яха полицейскими был остановлен автомобиль с пассажиром, который имел при себе наркотики.

По данным ОМВД России по городу Пыть-Яху, наркотик был обнаружен у мужчины в кармане куртки. Запрещенное вещество имело вид прозрачного пакетика с кристаллами голубого цвета внутри весом 2 грамма.

Позднее выяснилось, что мужчина приобрёл наркотик для собственного употребления. Задержанный работал слесарем, ране он не судим.

Возбуждено уголовное дело. Горе-слесарь находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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