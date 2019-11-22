СЕГОДНЯ 08:01 2019-11-22T08:02:49+03:00

В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 21 ноября в окружной столице Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 8 часов 50 минут на улице Объездная 53-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа», сбила пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU