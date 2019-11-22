2019-11-22T08:02:49+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода

Мужчине понадобилась помощь
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 21 ноября в окружной столице Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 8 часов 50 минут на улице Объездная 53-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа», сбила пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре состоится «Хантатон-2019»
Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета
Югра готовится отметить День рождения
В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области
В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег
Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления
Погода в Югре 22 ноября: небольшой снегопад и пасмурно
Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора
До старта соревнований по конному спорту в Ханты-Мансийске осталась неделя
В Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец
Авторы Крымского моста спроектируют второй мост через Обь в Сургутском районе
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании
В Нижневартовске квадрокоптером ищут болото, которое затопило улицу Зимнюю
В больнице Лангепаса появилось новое высокотехнологичное оборудование
В Советском районе с наркотиками задержаны двое мужчин
В Югру из Сирии доставили трехлетнюю девочку, чья мама отбывает наказание за пособничество террористам
Иконы, написанные югорскими заключенными, примут участие во всероссийском конкурсе
В Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюм
Губернатор Югры отметила опыт Ханты-Мансийска по реализации проекта «Умный город»
В тюрьму на 20 лет могут отправиться за наркотики двое жителей Сургута
В Югре проверяют всех владельцев снегоходов
Всего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублей
В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель
Лес из Югры поставляют в 23 страны мира
Прокуратура Нефтеюганска помогла работникам вернуть многомиллионные долги по зарплате
Сургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства