Кондинцу грозит срок за спаивание алкоголем брата-подростка

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-20T14:41:23+03:00

С мужчиной не раз проводили беседы в полиции

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Полиция Кондинского района выявила 20-летнего молодого человека, который систематически вовлекал своего несовершеннолетнего брата в распитие спиртных напитков. Полицейские установили не менее трех подобных фактов.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, дважды мужчина привлекался к административной ответственности за вовлечение братишки в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Правонарушителя также приглашали на заседания комиссий по делам несовершеннолетних, с ним проводились индивидуальные разъяснительные беседы и доводилась информация об уголовной ответственности. Но, несмотря на это, молодой человек на свой день рождения купил спиртное, пригласил брата и вновь вовлек юношу в совместное распитие алкоголя.

На злостного нарушителя завели уголовное дело. Кондинцу грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU