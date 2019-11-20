Кондинцу грозит срок за спаивание алкоголем брата-подростка
Полиция Кондинского района выявила 20-летнего молодого человека, который систематически вовлекал своего несовершеннолетнего брата в распитие спиртных напитков. Полицейские установили не менее трех подобных фактов.
Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, дважды мужчина привлекался к административной ответственности за вовлечение братишки в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Правонарушителя также приглашали на заседания комиссий по делам несовершеннолетних, с ним проводились индивидуальные разъяснительные беседы и доводилась информация об уголовной ответственности. Но, несмотря на это, молодой человек на свой день рождения купил спиртное, пригласил брата и вновь вовлек юношу в совместное распитие алкоголя.
На злостного нарушителя завели уголовное дело. Кондинцу грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU