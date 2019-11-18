СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-18T10:19:35+03:00

За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие трое суток в Ханты-Мансийском автономном округе произошло девять случаев краж и мошенничества с банковских карт.

По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО, большинство из краж совершены дистанционно. Общая сумма причинённого ущерба составила 8,5 миллионов рублей.

В основном кражи происходят по следующей схеме: злоумышленники представляются сотрудниками банков и предлагают остановить несанкционированное списание или одобрение кредита.

Так, у жителя Нижневартовска неизвестные похитили порядка 30 тысяч рублей под предлогом покупки автомобильной летней резины на сайте.

Вартовчанка лишилась около 100 тысяч рублей, когда хотела продать шлем для рукопашного боя на популярном сайте объявлений.

А так же, как ранее сообщала «Комсомольская правда-Югры», 77-летний мужчина из Нижневартовска перевел мошенникам почти 8 миллионов рублей.

Уголовные дела заведены во всех случаях мошенничества и краж. Принимаются все возможные меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU