2019-11-18T10:19:35+03:00
Происшествия

За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублей

Югорчанам следует бдительнее обращаться с электронными финансами
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублейЗа минувшие выходные жители Югры перевели мошенникам 8,5 миллионов рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

За минувшие трое суток в Ханты-Мансийском автономном округе произошло девять случаев краж и мошенничества с банковских карт.

По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО, большинство из краж совершены дистанционно. Общая сумма причинённого ущерба составила 8,5 миллионов рублей.

В основном кражи происходят по следующей схеме: злоумышленники представляются сотрудниками банков и предлагают остановить несанкционированное списание или одобрение кредита.

Так, у жителя Нижневартовска неизвестные похитили порядка 30 тысяч рублей под предлогом покупки автомобильной летней резины на сайте.

Вартовчанка лишилась около 100 тысяч рублей, когда хотела продать шлем для рукопашного боя на популярном сайте объявлений.

А так же, как ранее сообщала «Комсомольская правда-Югры», 77-летний мужчина из Нижневартовска перевел мошенникам почти 8 миллионов рублей.

Уголовные дела заведены во всех случаях мошенничества и краж. Принимаются все возможные меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нефтеюганске научно-исследовательский проектный институт задолжал сотрудникам почти 5 миллионов рублей
Увидеть месторасположение всех граффити в Нижневартовске теперь можно на карте 2ГИС
Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение
В Сургутском районе в тройном ДТП погиб молодой водитель «Хендай солярис»
В Нижневартовске ищут маньяка, который угрожал 8-летним девочкам
Погода в Югре 18 ноября: морозы и северный ветер
Пожарные спасли из горящей многоэтажки в Нефтеюганске пять спящих людей
В Сургуте назвали победителей конкурса «Семья года – 2019»
Жителям Нижневартовска напоминают: провалиться под неокрепший лёд - плёвое дело
В Сургуте приняты меры, которые позволят избежать отключения электроэнергии на дачах
Жительницу Лангепаса, страдающую хроническим алкоголизмом, лишили водительских прав
Погода в Югре 17 ноября: холодно и снег
Сургутянин, желая получить компенсацию за БАДы, лишился почти миллиона рублей
Сотрудники МЧС напоминают югорчанам, что выходить на водоемы опасно