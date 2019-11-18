Жителю Нефтеюганска грозит до восьми лет тюрьмы за разбойное нападение

СЕГОДНЯ 08:44 2019-11-18T08:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нефтеюганске за разбойное нападение на прохожую ожидает вынесения приговора суда местный житель.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в апреле прошлого года злоумышленник зашел вместе с незнакомой женщиной в подъезд ее дома. Затем, угрожая ей ножом, он проник в квартиру и потребовал отдать ему все деньги. Чтобы потерпевшая не смогла вызвать полицию, нефтеюганец забрал её мобильный телефон и ключи от квартиры, а затем скрылся.

За разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище и незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением злоумышленнику грозит срок.

Вынесения приговора суда он ожидает, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU