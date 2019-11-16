2019-11-16T12:07:47+03:00
Экономика

В Ханты-Мансийском районе появится полигон ТКО

Сооружение построят на условиях концессионного соглашения
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.Фото пресс-службы департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры.
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В Ханты-Мансийском районе появится полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для окружного центра и поселений. Его максимальная мощность составит 50 тысяч тонн в год.

Такое решение было принято по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора округа Натальи Комаровой. По слова главы региона, документом предусмотрены порядок и условия заключения концессионного соглашения. Конкурс должен пройти в этом году, а само соглашение подписано не позднее июня 2020 года.

- Полигон станет частью экотехнопарка, в составе которого будут предусмотрены мощности по обработке твердых коммунальных отходов и площадка для их утилизации, - отметил директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев.

В соответствии с соглашением концессионер будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию данного объекта. В его составе запланированы сам полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, специализированная техника, участок для захоронения непригодных для обработки отходов и многие другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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