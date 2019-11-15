Школьница из Нижневартовска водрузила на Эверест флаг города
Восьмиклассница из средней школы №31 города Нижневартовск Анастасия Степанова совершила восхождение на гору Кала-Патхар (высота 5644 метра) в рамках горного треккинга к базовому лагерю Эвереста. Вартовчанка установила флаг Нижневартовска.
Как рассказали в администрации города Нижневартовск, свое путешествие она посвятила предстоящему празднику – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники похода за 10 дней прошли легендарный маршрут, с которого начинаются ключевые восхождения к гималайским вершинам.
В связи с расположенностью маршрута в высокогорной зоне 80% пути проходили в условиях пониженного уровня кислорода.
ИСТОЧНИК KP.RU