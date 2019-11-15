2019-11-15T13:02:08+03:00
Общество

Школьница из Нижневартовска водрузила на Эверест флаг города

Свое путешествие она посвятила 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Алена Кульмухаметова
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Школьница из Нижневартовска водрузила на Эверест флаг города. Фото с сайта администрации города НижневартовскШкольница из Нижневартовска водрузила на Эверест флаг города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Восьмиклассница из средней школы №31 города Нижневартовск Анастасия Степанова совершила восхождение на гору Кала-Патхар (высота 5644 метра) в рамках горного треккинга к базовому лагерю Эвереста. Вартовчанка установила флаг Нижневартовска.

Как рассказали в администрации города Нижневартовск, свое путешествие она посвятила предстоящему празднику – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники похода за 10 дней прошли легендарный маршрут, с которого начинаются ключевые восхождения к гималайским вершинам.

В связи с расположенностью маршрута в высокогорной зоне 80% пути проходили в условиях пониженного уровня кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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