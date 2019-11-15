Власти Югры расширили перечень льготников на школьное питание

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-15T12:31:47+03:00

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В правительстве Югры уточнили категории школьников, обеспечиваемых двухразовым питанием или денежной компенсацией. Для этого были внесены изменения в окружной закон.

- Решение разработано совместно с общественностью и по предложению общественности. В этом его особая ценность, – сказала губернатор Наталья Комарова. – Предложение предусматривает предоставление двухразового питания в образовательных организациях детям-инвалидам, а также предоставление сухого пайка или выплаты денежной компенсации лицам, содержащимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях автономного округа.

Директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин сообщил, что документом устанавливается несколько мер социальной поддержки. В их числе – обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся в школах, а также предоставление денежной компенсации для таких детей, находящихся на домашнем обучении.

- Мы расширяем категории получателей данной меры, отвечая на запрос родительской общественности, – подчеркнул он.

Также Алексей Дренин сообщил, что данное решение имеет особое значение для тех юных югорчан, которые страдают сахарным диабетом, так как им жизненно необходимо обеспечение регулярным питанием в школах.

По его словам, дети должны быть уравнены в правах. В частности, дети, имеющие диагноз «Сахарный диабет», не всегда могут получить статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Теперь же они могут претендовать на двухразовое горячее питание.

В настоящее время обсуждается закон, регулирующий основные принципы питания школьников. В нём будут системно урегулированы подходы к организации этого процесса, включая формирование меню для детей, страдающих сахарным диабетом. Закон будет принят до конца года, и вступит в силу с 1 января 2020 года.

Алексей Дренин напомнил, что в настоящее время в школах Югры обучаются около 6 тысяч детей, имеющих статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья», а детей-инвалидов – около 2,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU